lIllegal entsorgter Müll im Wald bei Koblenz: Wildtiere leiden unter gefährlichem Schrott

Illegal entsorgter Müll im Wald bei Koblenz: Wildtiere leiden unter gefährlichem Schrott Von Wolfgang Lucke i Jagdpächter Dieter Kronenberg ist es leid, in dieser Ansammlung von gefährlichem Schrott immer wieder verletztes Wild zu finden. Seit Jahren bemängelt er den Zustand dieses Waldbereichs im Blindtal. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke Man traut wirklich seinen Augen kaum. Wenige Meter von einem öffentlichen Weg entfernt zwischen Ehrenbreitstein und Asterstein liegt mitten in einem kleinen Waldstück eine Riesenansammlung von Müll. Nein, korrekter wäre zu sagen, eine hochgefährliche Anhäufung von scharfkantigem Metall- und Holzschrott, unzähligen Glasscherben, inklusive Natodraht.

„Sie glauben nicht, wie viel Wild ich hier schon in diesen Drahtfallen entdeckt habe”, sagt wütend der dort zuständige Jagdpächter Dieter Kronenberg. Er zeigt eine Reihe von Fotos, die er in diesen Fällen gemacht hat. Teilweise musste er verletzte Tiere erlösen, was selbst ihm als Jäger immer wieder große Probleme ...