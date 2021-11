Seit 15 Jahren lädt Caritas International zu einer bundesweiten Solidaritätsaktion unter dem Motto „Eine Million Sterne – lasst Hoffnung leuchten“ ein. Dabei werden in rund 80 Städten öffentliche Plätze in strahlende Lichtermeere verwandelt. Die Aktion findet traditionell am Vorabend des von Papst Franziskus ausgerufenen Welttags der Armen statt.