Licht aus – Klimaschutz an: Koblenz beteiligt sich an „Earth Hour“

Lichtschalter ein oder aus? Klimaschutz ja oder nein? Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der „Earth Hour 2021“ für mehr Klimaschutz. Sie schalten dafür am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Auch Koblenz ist in diesem Jahr wieder mit dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung des Reiterstandbildes am Deutschen Eck sowie die Beleuchtung der Festung Ehrenbreitstein und des Festungshangs ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und den Klimaschutz zu setzen.