Plus VG Rhein-Mosel

Licht an Moselbrücke wieder Thema: Missverständnis im Rat weckt Erinnerungen an Unfall 2018

i Über die Querungshilfe können Fußgänger die Straßenseiten wechseln, weiter versetzt sind die Bushaltestellen an der Moselgoldbrücke auf der Niederfeller Seite. Im Bereich der Brücke hatte sich im Dezember 2018 ein Unfall zugetragen, bei dem eine 16-jährige Fußgängerin vom Auto erfasst und getötet wurde. Foto: Stefanie Braun

In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates (VG) Rhein-Mosel konnte Bürgermeisterin Kathrin Laymann unter den Mitteilungen Spannendes in Sachen erneuerbare Energien verkünden. Gleichzeitig weckte eine Anfrage der CDU Erinnerungen an einen tragischen Unfall, der sich im Dezember 2018 unter der Moselgoldbrücke bei Niederfell zugetragen hatte.