Lesung in Winningen: Krimi inklusive Zeitreise bietet doppelte Spannung

Von Wolfgang Lucke

i Foto: Wolfgang Lucke

Krimispannung plus Zeitreise plus Gesellschaftsskizze hat der Autor Herbert Pelzer mitten im schaurig-dunklen Gewölbekeller des Weingutes Richter in Winningen geboten. Ein wirklich perfekter Platz, um einen Krimi vorzustellen. Pelzer las aus seinem neuen Buch „Rosental”.