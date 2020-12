Kobern-Gondorf/Ochtendung

Weil Bibliotheken wegen der Corona-Pandemie momentan geschlossen haben, kommen viele nicht mehr so einfach an Bücher ran, wie es ihnen normalerweise möglich wäre. Um andere trotzdem mit Lesevergnügen zu bereichern, haben sich die Pfarrbüchereien in Kobern-Gondorf und Ochtendung etwas ganz Besonderes überlegt: Sie bieten momentan einen Lieferservice an.