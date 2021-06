Leichter zu bedienen und intuitiver: Bendorf präsentiert neue Stadt-Homepage

Fast ein wenig stolz wirkt Bürgermeister Christoph Mohr (SPD) in dem Video, in dem er die neue Internetseite der Stadt Bendorf präsentiert. Pünktlich zum Tag des öffentlichen Dienstes ist die in der vergangenen Woche an den Start gegangen und hat die ersten Testläufe – unter anderem einen der RZ-Redaktion – schon ganz gut gemeistert. „Modern, informativ und intuitiv“, so bezeichnet die Bendorfer Stadtverwaltung das Design des neuen Auftritts der Verwaltung im World Wide Web. Design bezieht sich dabei längst nicht nur auf die Optik, sondern auch auf die Funktionen. Die nämlich machen den in den vergangenen Monaten so wichtig gewordenen virtuellen Behördengang deutlich einfacher.