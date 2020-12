Kobern-Gondorf

Fast schien es in den vergangenen Tagen so, dass der Kreis MYK die Corona-Krise überstanden hätte, doch nun gibt es einen neuen Fall. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, wurde eine Lehrkraft der Realschule plus und Fachoberschule in Kobern-Gondorf positiv auf das Virus getestet. Die Lehrkraft steht nun unter Quarantäne.