Mülheim-Kärlich

Als mittlerweile 31. Schule ist die Realschule plus an der Römervilla in Mülheim-Kärlich dem „Netzwerk Campus-Schulen“ der Universität Koblenz-Landau beigetreten. Im Rahmen eines Schulbesuchs von Vertreterinnen des Zentrums für Lehrerbildung der Universität wurde eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und die zukünftige Zusammenarbeit in den Blick genommen.