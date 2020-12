Vallendar

Am Wochenende hatte die Polizei Bendorf erneut – wie bereits am letzten Augustwochenende – Partys auf dem Burgplatz nahe der WHU vermeldet. Mit Musik aus Lautsprechern, Gruppen sollen zudem durch die Straßen gezogen sein. Als sich die Polizei näherte, seien viele verschwunden, 14 Personen konnten namentlich erfasst werden. Diese zeigten sich – wie am Vorwochenende – teils uneinsichtig gegenüber den Beamten.