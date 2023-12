Ein Raum, in dem Kinder einfach mal machen dürfen, der „Maker-Space“ in Bendorf, ist das neueste Projekt vom Leserattenservice von Eva Pfitzner. Die 53-Jährige aus Dieblich hat Ende November den Kinderschutzpreis des Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz für ihr besonderes Engagement erhalten. Vor diesem Hintergrund erzählt sie der RZ, was ihre Arbeit ausmacht, was sie antreibt und wie ihre Zukunftsvision aussieht.