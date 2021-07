Koblenz

Langner dankt Einsatzkräften und Bürgern für Hilfsbereitschaft: OB erhält eindrückliche Schilderungen der Flutkatastrophe

Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fordert die Einsatzkräfte in der Region auch weiterhin täglich. Oberbürgermeister David Langner nutzte nun die Möglichkeit – stellvertretend für alle Einsatzkräfte von Deutschem Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Technischem Hilfswerk und Co. –, der Feuerwehr Koblenz für ihren unermüdlichen Einsatz im Katastrophengebiet zu danken.