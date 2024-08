Plus Koblenz Langes Warten auf Schwerbehindertenausweis in Koblenz: Landesamt nennt Gründe Von Matthias Kolk i Wer derzeit einen Schwerbehindertenausweis beantragt, muss Geduld haben. Drei bis vier Monate dauert die Bearbeitung im Schnitt bei zuständigen Ämtern – bei der Koblenzer Zweigstelle des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung derzeit sogar noch länger. Foto: Brigitte Bohnhorst - stock.adobe Im März stellte ein Mann aus Koblenz einen einen Antrag für einen Schwerbehindertenausweis für seine pflegebedürftige Frau. Bis der Ausweis ausgestellt wurde vergingen viereinhalb Monate – auf Rückfragen per Mail oder Rückrufbitten habe das zuständige Landesamt nicht reagiert, sagt er. Die Behörde erklärt, warum es sowohl bei der Bearbeitung der Anträge als auch beim Bürgerservice derzeit zu Verzögerungen kommt. Lesezeit: 2 Minuten

