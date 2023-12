Vallendar

Landesstraße in Vallendar: Vollsperrung nach frontalem Zusammenstoß

Auf der L 308 in Vallendar sind am Samstag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Laut Polizeibericht verlor eine aus Richtung Höhr-Grenzhausen kommende 24-jährige Autofahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn.