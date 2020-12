Bendorf

Im Hinblick auf eine mögliche Bewerbung zur Landesgartenschau 2026 wurde in Bendorf das Ideenkino entwickelt. Dort können sich Bürger über Möglichkeiten informieren und eigene Ideen einbringen. Am vergangenen Samstag startete die Bürgerbeteiligung mit dem ersten von insgesamt 20 Workshops in die nächste Runde. Thema war die Idee eines Skywalks über den Rheinhafen.