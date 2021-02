Lagerhalle einer Schreinerei in Brand: Mehrere Feuerwehren in Winningen im Einsatz

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem Brand in einer Winninger Schreinerei gekommen.

Mehrere Feuerwehren der VG Rhein-Mosel und ein Fahrzeug der Feuerwehr Koblenz sind in der Nacht zu einem Löscheinsatz anlässlich eines größeren Brandes in Winningen geeilt. Nach dem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Firmenhalle einer Schreinerei in Vollbrand stand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus – Personen wurden nicht verletzt.