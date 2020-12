Koblenz

Die Situation im Haus Eulenhorst, einem Caritas-Wohnhaus für geistig Behinderte in Metternich, ist dramatisch. Hier und auch im Haus St. Franziskus in Weißenthurm sind diverse Bewohner und Betreuer mit dem Coronavirus infiziert, vier Bewohner sind bereits gestorben, wenn auch nur zwei direkt an den Folgen von Covid-19. Beide Häuser sind unter Quarantäne, die Bewohner dürfen ihre Zimmer nicht verlassen, die Mitarbeiter lediglich den Weg zwischen Arbeitsstätte und ihrem Zuhause zurücklegen.