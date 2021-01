Koblenz

Im inhabergeführten Einzelhandel gärt es. Kein Wunder: Die Rücklagen sind aufgebraucht, und allmählich zeichnet sich ab, dass das Corona-bedingte Öffnungsverbot viele Geschäfte in den Ruin treiben wird. Auch in Koblenz. Dennoch ist es merkwürdig still. Nur die wenigsten wollen aus Angst vor Repressalien von Ämtern und Behörden offen sprechen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Arlette Kaballo derzeit bundesweit große mediale Aufmerksamkeit erfährt. Denn sie gehört zu denjenigen, die die Zustände offen anprangert. Und nicht nur das.