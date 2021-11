Anwohner in Horchheim, Pfaffendorf, auf der Horchheimer und der Pfaffendorfer Höhe leiden unter dem Verkehrslärm, der von der B 42 in ihre Häuser und Gärten schallt. Bauliche Lärmschutzmaßnahmen sind aber laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) nicht möglich, schreiben SPD, Grüne und Linke in einem Antrag. Stattdessen, so ihre Forderung, soll eine Geschwindigkeitsreduzierung zu weniger Lärm führen.