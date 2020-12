Vallendar

Gläser, die in der Vitrine klirren, bröckelnder Putz und Fliesen, die sich von der Wand lösen, Risse in den Hauswänden und Kaffeetassen, die den Anliegern vor Schreck aus der Hand fallen, mit drastischen Worten schildert Carmen Bohlender, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Vallendarer Stadtrat, in einem kürzlich erschienenen RZ-Artikel Beschwerden von Anliegern der Kirchstraße über die dort vor vier Jahren durchgeführten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.