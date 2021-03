Und das war's schon wieder mit den unbegrenzten Ladenöffnungen und Einkaufsmöglichkeiten. Ab Samstag gilt auch in Koblenz wieder: Wer shoppen möchte, muss sich einen Termin geben lassen. Am Donnerstagmittag hat die Stadt eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen (müssen), die dies regelt. Im Kreis Mayen-Koblenz indes haben die Geschäfte weiterhin offen. Die Grenze von 50 ist hier noch nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden.