Koblenz

Ladendiebe flüchten aus Globus in Koblenz: Polizei fasst die Täter bei Kontrolle des Autos

Eine Diebesbande ist der Polizei am Freitagabend ins Netz gegangen. Zunächst waren mehrere Ladendiebe im Globus-Markt in Koblenz gemeldet worden. Da mehrere unbekannte Täter die Flucht ergriffen, rannte der dortige Detektiv den Tätern nach und erkannte, wie diese in ein rotes Auto stiegen und flüchteten.