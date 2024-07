Koblenz

Kurzfristige Vollsperrung an der Südbrücke in Koblenz: Umleitung über die B9

i Die Südbrücke in Koblenz. Foto: Sascha Ditscher/Archiv

Vollsperrung an der Koblenzer Südbrücke: Weil es einen Schaden an der Übergangskonstruktion der Auffahrt zur Südbrücke von der B9 aus Boppard und Oberwerth kommend gibt, steht kurzfristig eine nächtliche Vollsperrung an. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität am Mittwoch mit.