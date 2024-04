Die Stadt Koblenz beraumte die Maßnahme kurzfristig an.

Anzeige

Am heutigen Mittwoch, 24. April, wird die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Simmerner Straße/Zeppelinstraße/Zeisigstraße im Stadtteil Karthause noch bis etwa 10 Uhr ausgeschaltet. Gründe sind dringende Arbeiten eines Energieversorgers am Stromnetz.

Bitte um Aufmerksamkeit

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer während der Umbaumaßnahme um erhöhte Aufmerksamkeit.