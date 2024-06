Plus Koblenz Kuriosum in Arzheim: So sehen die neuen Ortsbeiräte in Koblenz aus Matthias Kolk Von Doris Schneider i Auch die Zusammensetzungen der Ortsbeiräte sind am Sonntag und Montag ausgezählt worden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Eine starke CDU in Rübenach und ein Ergebnis mit Seltenheitswert in Arzheim: Die acht neuen Ortsbeiräte von Koblenz sind gewählt und haben die ein oder andere Überraschung parat. Ein Überblick. Lesezeit: 2 Minuten

In neun Stadtteilen von Koblenz gibt es Ortsbeiräte, die ebenfalls am Sonntag gewählt worden sind. Dies ist in den 70er-Jahren bei der Eingemeindung so festgeschrieben worden. Arenberg-Immendorf: Im neuen Ortsbeirat hat die CDU mit fünf (= im Vergleich zum Stand vor der Wahl) die meisten Sitze: Tim Michels, Maria Weber, Thomas ...