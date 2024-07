Plus Koblenz

Kurfürstliches Schloss in Koblenz: Warum die Sanierung 178 Millionen Euro kosten wird

i Sanierungsbedarf allerorten: Der Zahn der Zeit nagt am Kurfürstlichen Schloss Koblenz. Foto: Matthias Kolkr

Stolze 178 Millionen Euro investiert die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in die Generalsanierung des Kurfürstlichen Schlosses. Selbst für die Erneuerung eines gut 230 Jahre alten Prunkgebäudes ist das ein hoher Betrag, der Neubau der Pfaffendorfer Brücke – das prägende Bauprojekt in Koblenz in den kommenden Jahren – kostet ähnlich viel. Was diese beiden Projekte miteinander zu tun haben und was im Schloss mit den Riesensummen passiert, hat die Rhein-Zeitung zusammengetragen.