Plus Bendorf Kunsthandwerkermarkt in Bendorf: Erlesene Unikate finden in Sayner Hütte ihre Liebhaber Von Winfried Scholz i Beide Hallen der Sayner Hütte waren immer gut besucht. In der historischen Gießhalle stellte Innenarchitektin Barbara Raabe aus Oppenheim ihre Leuchtgestalten aus. Fotos: Wolfgang Scholz Foto: Wolfgang Scholz Unikate sind nicht nur viele der besonderen Exponate beim Kunsthandwerkermarkt „Unikat sucht Liebhaber“ im Industriedenkmal Sayner Hütte. Unikate können auch Lebensgeschichten der ausstellenden Menschen sein, wie das Beispiel von Egon und Sabine Frank aus Stauden im Breisgau zeigt. Lesezeit: 2 Minuten

Egon und Sabine Frank sind Goldschmiede, Designer, Winzer und Schriftsteller. 23 Jahre widmeten sie ihr Arbeitsleben einer großen Schmuckmanufaktur in Düsseldorf mit 18 Goldschmieden. Ihre Erzeugnisse verkauften sie in der ganzen Welt. Weite Geschäftsreisen in andere Kontinente gehörten zum Alltag. 2003 verkauften sie ihr Geschäft und zogen ins sonnige Markgräflerland. ...