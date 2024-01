Kundgebung in Koblenz: Ziemlich voll und laut auf dem Münzplatz – und gar nicht mal nur links

Tausende demonstrierten am Samstagvormittag auf dem Münzplatz gegen Rechtsextremismus. Neben Vertretern linker Parteien und Organisationen war ein Querschnitt der Koblenzer Bevölkerung zusammengekommen, Alt und Jung, zahlreiche Familien. Von der großpolitischen Wetterlage abgesehen war auch immer wieder die Koblenzer Kommunalpolitik Thema. Weil sie ihre Teilnahme an der Kundgebung abgesagt hatten, gab es Kritik an der CDU und der FDP in Koblenz – auch aus den eigenen Reihen.