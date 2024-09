Künstliche Intelligenz studieren: Hochschule Koblenz erweitert Lehrangebot zum Wintersemester

Im Zuge dieser Neuausrichtung werden ab dem kommenden Wintersemester 2024/2025 an der Hochschule Koblenz im Bereich Informatik drei neue Bachelorstudiengänge angeboten. Was außerdem noch neu ist.

Eine Person arbeitet am Rechner, auf dessen Bildschirm ein durch Künstliche Intelligenz generiertes Illustrationsbild zu sehen ist. (Symbolbild)

Eine Person arbeitet am Rechner, auf dessen Bildschirm ein durch Künstliche Intelligenz generiertes Illustrationsbild zu sehen ist. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Anzeige

Die Hochschule Koblenz erweitert nicht nur ihr Lehrangebot, sondern benennt den Fachbereich „Mathematik und Technik“ in „Mathematik, Informatik, Technik“ um. Mit dieser Namensänderung trage die Hochschule der wachsenden Bedeutung der Informatik und künstlichen Intelligenz (KI) Rechnung, die nun auch im Namen des Fachbereichs deutlich werde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die drei neuen Studiengänge sind „Technoinformatik“ in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) in Wachtberg, „Künstliche Intelligenz“ sowie „Künstliche Intelligenz (duales Studium)“. Diese innovativen Studiengänge seien eine direkte Antwort auf die neuen Anforderungen von Industrie und Wirtschaft und bereiteten Studierende sowohl auf klassische Berufsfelder als auch auf moderne, zukunftsorientierte Berufe vor, teilt die Hochschule weiter mit.

Informatik nimmt mehr Platz ein

Bereits seit einigen Jahren bietet der Fachbereich darüber hinaus die Bachelorstudiengänge „Software Engineering“ und „Software Engineering (dual)“ an, in denen Studierende die Konzeption, Entwicklung und Programmierung komplexer Softwarearchitekturen und -anwendungen sowie das Projektmanagement im IT-Bereich lernen. Auch im sich anschließenden Masterstudiengang „Applied Physics“, in Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz, findet sich der hohe Informatikanteil nun über die neue vierte Schwerpunktrichtung „Scientific Computing“ wieder.

Interessierte können sich noch bis zum 30. September für die Studiengänge einschreiben. Für die dualen Studiengänge ist eine vorherige Bewerbung bei einem der Kooperationsunternehmen erforderlich.