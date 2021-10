Die Stadt Koblenz ist in weiten Teilen kein guter Ort für Fußgänger. Diese Kritik, die Edgar Kühlenthal vom Seniorenbeirat kürzlich bereits in der RZ geäußert hatte, teilt Egbert Bialk, der in vielen Initiativen wie BUND und Radentscheid aktiv ist und dort Einfluss auf die Verkehrsplanung der Stadt nimmt. Auch in der Klimaschutzkommission, die heute tagt, ist er Mitglied und wird in der aktuellen Sitzung (14 Uhr, großer Saal der Rhein-Mosel-Halle) über das Thema sprechen.