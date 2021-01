Dieblich

Gerade während der Corona-Krise ist Fahrradfahren zum Trend geworden. Während viele dabei nur an den Freizeitspaß denken, hat das verstärkte Aufkommen im Wald aber auch Schattenseiten. Rücksichtslose Mountainbike- und Motorcrossfahrer sorgen für Konfliktpotenzial. In Dieblich soll deshalb ein Gespräch zwischen den beteiligten Gruppen geführt werden, aber auch in Koblenz ist das Problem bekannt.