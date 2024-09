Plus Koblenz Kritik an Preisstruktur im Koblenzer Moselbad: Senioren und andere Gruppen außen vor? Von Kim Fauss i Birgit Hoffmann und ihr Vater Manfred stehen vor dem neuen Koblenzer Moselbad im Rauental. Der Rentner hat auch seine Unterschrift zur Petition seiner Tochter dazugegeben, mit der sie eine Anpassung der Preisstruktur des Bades herbeiführen will. Foto: Birgit Hammes Seit wenigen Wochen können Hobbyschwimmer, Familien und Saunaliebhaber im neuen Moselbad ein und aus gehen. Doch neben viel Lob zum Start gibt es auch erste Kritik. Brigitte Hoffmann ist der Meinung: Verschiedene Bevölkerungsgruppen, wie Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigung, werden bei der Preisgestaltung des Moselbads nicht gut mitgedacht. Was Hoffmann genau kritisiert – und wie die Koblenzer Bäder GmbH reagiert. Lesezeit: 3 Minuten

Hunderte Unterschriften von Bürgern hat Birgit Hoffmann schon gesammelt. Mithilfe einer Petition will die 57-Jährige eine Anpassung der Preisstruktur des Moselbads herbeiführen. Aus ihrer Sicht fehlt es an einer bürgernahen Tarifstruktur. Hoffmann ging schon im Beatusbad in der Goldgrube täglich schwimmen. Jetzt will sie diese Routine gern im Moselbad fortführen. Bei ...