Koblenz/Urbar

Seit 1997 wird die Grünschnitt-Kompostieranlage der Stadt Koblenz auf der Niederberger Höhe betrieben. Seitdem gibt es ein Problem, das für große Verärgerung bei einigen Anwohnern der Straße Rheinhöhe in Urbar sorgt: Penetranter Gestank, der sich besonders an heißen Sommertagen in der Luft verbreitet und in ihre Straße zieht.