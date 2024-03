Plus Koblenz

Krise im Wald: Ein Forstrevier in Koblenz zwischen Wertholz und Walderhalt

Von Matthias Kolk

i Das sogenannte Holz aushalten, das Vermessen von Rohholz, ist im Winter eine wichtige Aufgabe der Förster. Die dicken Eichen wurden bereits vermessen und nach Qualität sortiert. Foto: Matthias Kolk

Lesezeit: 6 Minuten

Im Forst geht es um die Produktion von gutem Holz. Aber nicht nur. Es geht auch darum, den Wald zu schützen. Beides in Einklang zu bringen, ist in Zeiten des Klimawandels schwieriger denn je – und in Koblenz Aufgabe von Försterin Miriam Nass.