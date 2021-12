Seit vielen Jahren verkürzt das Krippenspiel in St. Josef an Heiligabend vielen Kindern nicht nur das Warten aufs Christkind, sondern erzählt auf sehr einfühlsame Weise die Weihnachtsgeschichte, wie sie im Lukas-Evangelium überliefert ist. Corona-bedingt fand das Krippenspiel in diesem Jahr allerdings draußen vor der Kirche statt.