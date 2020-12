Koblenz

Obwohl die Kriminalität in Deutschland seit Mitte der 90er-Jahre rückläufig ist, hat die Kriminalitätsfurcht innerhalb der Bevölkerung in den vergangenen Jahren eindeutig zugenommen. Mit diesem Widerspruch hat sich Dr. Sandro Corrieri in seinem Vortrag zum Thema „Kriminalitätseinstellungen und politische Radikalisierung“ in der Koblenzer Kulturfabrik (Kufa) beschäftigt.