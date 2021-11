In der Bahnhofstraße 27 in Koblenz liegt ein sauber geputzter Stolperstein – einer von 131 in der Stadt, die an die Einzelschicksale von NS-Opfern in Koblenz erinnern. Zwei bunte Kreideblumen ranken sich zurzeit zum Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. und 10. November 1938 um die quadratische Metallplatte im Bürgersteig.