Plus Koblenz Kreative Ideen für mehr Nachhaltigkeit: Sparkasse Koblenz verleiht „Gründerpreis 2024“ Von Alexander Thieme-Garmann i Feierten den Gründerpreis: Die Preisträger der Unternehmen re-strap GmbH aus Kurtscheid, der Presto Humus GmbH aus Kobern-Gondorf, des Schüler-Teams SoulTruck der Julius-Wegeler-Schule in Koblenz, Alfred Retterath von der Firma Profi Parts Fahrzeugteile aus Koblenz, der DevFuture GmbH aus Bendorf und der Neuefeind GmbH aus Ochtendung mit den beiden Vorständen der Sparkasse Koblenz Matthias Nester (2. von rechts) und Jörg Perscheid (2. von links) sowie Landrat Alexander Saftig (links) und dem Oberbürgermeister der Stadt Koblenz David Langner (rechts). Foto: Alexander Thieme-Garmann Im Rahmen eines Festakts im Apollo-Kinocenter ist der diesjährige Gründerpreis vergeben worden. Für die Auszeichnung zeichnet die Sparkasse Koblenz in Kooperation mit der Handwerkskammer Koblenz, der Industrie- und Handelskammer Koblenz, der Rhein-Zeitung, den Wirtschaftsjunioren Mittelrhein, dem Radiosender RPR und TV Mittelrhein verantwortlich. Gewürdigt werden dabei regionale Unternehmen für herausragende Leistungen, die in sechs Kategorien unterteilt sind. Lesezeit: 3 Minuten

In der Kategorie „Start-up“ gewann das 2021 gegründete Unternehmen re-strap GmbH. Mit der Entwicklung eines Recycling-Systems von sogenannten Umreifungsbändern verfügt das junge Unternehmen mit Sitz in Kurtscheid über ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal. Laudatorin Kristina Kutting, Geschäftsführerin der IHK-Regionalgeschäftsstellen Altenkirchen und Neuwied, hob in diesem Zusammenhang die Nachhaltigkeit und das Wachstumspotenzial von ...