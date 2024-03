Plus Koblenz Kreativ-Café der Malteser in Koblenz: Gemeinsam gegen die Einsamkeit malen und basteln Von Viktoria Schneider i Wenn es die Zeit zulässt, nehmen die ehrenamtliche Mitarbeiter des Kreativ-Cafés der Malteser in der Viktoriastraße, Ingrid Heyer (links) sowie Dieter und Dorothee Nelle, die Pinsel und Farben auch mal selbst in die Hand. Foto: Viktoria Schneider Lesezeit: 2 Minuten Hier können sich Menschen treffen, um gemeinsam zu malen, zu basteln oder zu stricken: im Kreativ-Café der Malteser in Koblenz.

Mittwoch, 16.30 Uhr, mitten in der Koblenzer Innenstadt. Viele Passanten übersehen im Nachmittagstrubel das unscheinbar wirkende Gebäude mit rot-weißem Logo in der Viktoriastraße gegenüber vom Forum Mittelrhein, das in der Coronazeit als Testzentrum genutzt wurde. Doch nicht alle. Für manche ist das Kreativ-Café, das von der katholischen Hilfsorganisation Malteser betrieben ...