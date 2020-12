Koblenz

Aufbruchstimmung am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Metternich: Denn in den kommenden Monaten wird gleich ein ganzes Bündel von Maßnahmen realisiert. Insgesamt investiert der Bund rund 46,8 Millionen Euro. Auf der Baustelle des neuen Bettenhauses gibt es die größten Fortschritte. Das Äußere des Gebäudes ist so gut wie fertig, spätestens Anfang 2018 soll der Innenausbau abgeschlossen sein.