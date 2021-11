Plus

Besuche an den fünf Krankenhausstandorten des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (in Koblenz, Mayen, Boppard und Nastätten), in den beiden Standorten des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur und im Bundeswehrzentralkrankenhaus sind ab diesem Samstag nur noch in Ausnahmefällen möglich.