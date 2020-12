Kradfahrer verunglückt tödlich: B 327 Richtung Waldesch Mittwochabend 90 Minuten gesperrt

Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 05:58 Uhr

Tragisches Ende: Erst wenige Stunden vorher hat ein 44-Jähriger aus dem Raum Wetzlar sein Krad gekauft, als er am Mittwochabend damit unterwegs ist. Er kollidiert an einem Fahrbahnteiler mit der Leitplanke und erliegt wenig später seinen Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 44-Jährige gegen 20.14 Uhr mit seinem Krad auf der K 22 aus Richtung Simmerner Straße kommend in Fahrtrichtung B 327. An einem Fahrbahnteiler kollidierte er augenscheinlich mit der Leitplanke und wurde samt Krad über die Leitplanke geschleudert. Der Kradfahrer kam im Bankett zum Liegen.

Ersthelfer versorgten den Verunfallten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Trotz vor Ort eingeleiteter Reanimation verstarb der Mann wenig später in einem Koblenzer Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Waldesch für rund 90 Minuten gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete ein technisches Gutachten zum Unfallgeschehen an.