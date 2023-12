290 Haltestellen und 600 Haltepunkte betreiben die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb). In den kommenden Jahren sollen sie, sofern noch nicht geschehen, sukzessive alle barrierefrei ausgebaut werden. Eine der am stärksten frequentierten Haltestellen sind der Busbahnhof im Löhr-Center sowie die gegenüberliegenden Haltepunkte an der Fischelpassage.