Nicht nur Karneval steht vor der Tür, auch Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind auf der Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch auf den Weg gebracht worden. Diese kommen für die Narren in Teilen jedoch zu spät. Die Karnevalszüge und nahezu alle Sitzungen wurden längst abgesagt. Die klassischen „tollen Tage“, wie man sie bis vor zwei Jahren kannte, werden also auch diesmal nicht wie gewohnt stattfinden.