Plus Koblenz

Kostenlose Kleidung für Kinder: Wehmut am letzten Tag des Umsonstladens in Koblenz

i 06.07.2024, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Im Umsonstladen in der Stegemannstraße 33-41 finden Familien am Samstag, 6. Juli, ein letztes Mal Kleidung und Spielzeug für Kinder. Ehrenamtliche wie Gründerin Annette Hartung (links) und Parvin Ghorbani (rechts) waren in den vergangenen elf Jahren für die Familien da. Foto: Sascha Ditscher

Nach elf Jahren gehört der Umsonstladen für Kinder in der Stegemannstraße 33-41 in Koblenz nun der Vergangenheit an. Am Samstag öffnete er letztmalig seine Türen für Familien. Gründerin Annette Hartung berichtete am Sonntag auf Anfrage unserer Zeitung: „Der letzte Tag war gut besucht, allgemein wurde bedauert, dass geschlossen wird.“