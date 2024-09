Plus Koblenz Kosten deutlich höher als Einnahmen: So stark ist das Koblenzer Fahrradparkhaus ausgelastet Von Jan Lindner i Das Fahrradparkhaus am Koblenzer Hauptbahnhof ist immer besser ausgelastet. Foto: Matthias Kolk Die Auslastung des Fahrradparkhauses am Koblenzer Hauptbahnhof liegt derzeit bei rund 70 Prozent. Das hat eine Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion an die Verwaltung ergeben. Die Liberalen wollten auch wissen, wie hoch die Mieteinnahmen sind und wie hoch die Miet- und Betriebskosten auf der anderen Seite. Lesezeit: 1 Minute

Das Fahrradparkhaus in der ehemaligen Postbank-Filiale am Hauptbahnhof ist das erste seiner Art in Koblenz und am 24. März 2023 eröffnet worden. Damit hat die Stadt eins der beschlossenen Ziele des Verkehrsentwicklungsplans 2030 erfüllt, des Radentscheids sowie des Klimaschutzes. Die Suche nach einem geeigneten, bahnhofsnahen Standort habe viele Jahre gedauert. ...