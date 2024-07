Plus Koblenz Konzerte an den Koblenzer Kulturstufen: Bossanova und Jazz lassen Leute fröhlich mitswingen Von Wolfgang Lucke i Ein warmer Sommerabend am Rheinufer, mitreißende Musik und eine tolle Aussicht: Die Formation The Dream of Gypsy eröffnete die Reihe auf den gut besuchten Kulturstufen. Foto: Wolfgang Lucke Warum nicht die unübersehbaren Schönheiten der Stadt Koblenz nutzen? Das Projekt „Kulturstufen” tut genau das. Mit The Dream of Gypsy startete die diesjährige Ausgabe der Veranstaltungsreihe in den sommerlichen Abend. Lesezeit: 3 Minuten

Bis einschließlich 2. Oktober werden jeweils mittwochs unmittelbar am Rheinufer hinter dem Schloss Klänge der verschiedensten Stilrichtungen zu hören sein. Die Premiere ist mehr als gelungen. In wenigen Augenblicken geht es in den Mitwippmodus. The Dream of Gypsy, eine neue Koblenzer Formation, die die Musik des legendären Django Reinhardt zum ...