Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

Das Coronavirus greift um sich – wie schnell das gehen kann, zeigt schon allein die Zahl aus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Denn in Brey hatte vor eineinhalb Wochen eine 87-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass sie infiziert ist, das Konzert der „Wonderfrolleins“ besucht: Mit jetzt 24 Infizierten ist die Zahl in der VG Rhein-Mosel sogar noch höher als die in der ganzen Stadt Koblenz.