Koblenz

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, gilt seit mehr als sechs Monaten auch in Zügen sowie im gesamten Bereich der Bahnhöfe und Haltestellen eine Maskenpflicht. Beim Maskenkontrolltag am Dienstag schauten Bundespolizisten und Mitarbeiter der DB Sicherheit genau hin, ob eine Mund-Nasen-Bedeckung auch getragen wird. Die RZ hat am Vormittag die Beamten und Sicherheitskräfte auf ihrem Rundgang durch den Koblenzer Hauptbahnhof begleitet.