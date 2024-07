Plus Rhens

Konstituierende Sitzung: Jörg Schüller als neuer Rhenser Bürgermeister vereidigt

Von Winfried Scholz

i Der neue Rhenser Stadtrat präsentiert sich vor dem historischen Rathaus. Fotos: Winfried Scholz Foto: Winfried Scholz

Jörg Schüller (CDU) ist seit Donnerstag, 11. Juli, Bürgermeister der Stadt Rhens. In der konstituierenden Sitzung des Stadtrats wurde er vom bisherigen Bürgermeister Raimund Bogler (CDU) ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt. Die Sitzung fand in harmonischer und kameradschaftlicher Atmosphäre statt.